Kızılcık Şerbeti son bölümde ne oldu? 50. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti, sürükleyici hikayesi ve etkileyici karakterleriyle büyüleyen sevilen bir dizi olarak dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti dizisini yakından takip edenler son dönemde yeni bölüm fragmanını araştırmaktadır. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanında seyirciyi neler bekliyor herkes tarafından araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 49. Bölümünde; Mustafa'nın suçlamaları karşısında sinirlenen Nilay, çocuğunu alarak evi terk eder. Nursema'ya gelir ancak Nursema haberi annesinden almıştır, kapıyı açmaz. Nilay'a, Sönmez yardım eder ve onu eve alır. Nilay tüm gerçekleri Sönmez'e anlatır. Bu arada Mustafa da kendi ailesine boşanmak istemesinin detaylarını söyler. Kıvılcım ve Rüzgar, bu sefer de okumak istemeyen bir kız için kolları sıvarlar. Çimen ve Gökhan'ın ilişkisi ilerlemekte, ancak Gökhan evli olduğu gerçeğini saklamaktadır. Dernekte çalışan bir kızın Ertuğrul hakkında söyledikleri Kıvılcım'ın kafasını karıştırır. Fatih, ilişkilerine devam etme ya da bitirme konusunda bir karar vermesi için Doğa'yı zorlar. Yeni girdiği işler Umut'un başına bela açar. Abdullah ayaklanır ayaklanmaz Alev ile buluşur ve boşanmasının biraz süre alacağını söyler.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım ( Evrim Alasya ), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ( Sıla Türkoğlu ) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

DİZİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu yer alıyor.

50. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti'nin 50. Bölüm fragmanı yayınlandı.

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