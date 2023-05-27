Kızılcık Şerbeti yeni bölümü sonrasında ne zaman final yapacak merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti sezon final tarihi araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti ne zaman final yapacak? Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? İşte detaylar...

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman final yapacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kızılcık Şerbeti sezon final tarihi araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti ne zaman final yapacak? Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı araştırılıyor. Show Tv'nin sevilen dizisi, 29.bölümüyle sezon finali yapması bekleniyor.