Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü YouTube üzerinden saat 18.30'da yayınlanmaktadır. Kısmetse Olur'un yeni bölümünde yarışmacılardan Furkan Ağca'nın yer almamasının ardından "Kısmetse Olur Furkan neden yok?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Furkan neden elendi? Furkan Ağca elendi mi, neden yok? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Furkan neden diskalifiye edildi? İşte detaylar...

Yayınlandığı günden beri trendlerde yer alan Kısmetse Olur, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar, yayınlanan yeni bölümlerde yarışmacılardan Furkan Ağca'nın programda yer almamasının ardından "Furkan elendi mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Furkan neden elendi? Furkan Ağca elendi mi, neden yok? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Furkan neden diskalifiye edildi? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR FURKAN CAN AĞCA KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın gala gecesinin ardından yeni yarışmacısının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur'un yeni yarışmacısı Furkan Can Ağca, mankenlik yapmaktadır. Aybüke'ye talip olarak gelen Furkan Can diğer yarışmacılardan tepki görmüştür.

KISMETSE OLUR FURKAN NEDEN ELENDİ?

Kısmetse Olur 26. bölümünde, Furkan Ağca'nın yarışmanın ön elemelerinde bilgi gizlemesi nedeniyle diskalifiye edildiğini söylenmiştir.