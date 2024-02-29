KİRALARA YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKIYOR MU? Bakan Tunç ne dedi? Yüzde 25 kira artış oranı uzatılacak mı, son durum ne?

Son dönemlerde Türkiye'nin bir başka gündemi ise kira fiyatları. Gün geçtikçe ateş pahası seviyesine yükselen kira fiyatları vatandaşın belini büküyor. Bu kapsamda hayata geçirilen bir yenilik ise kira artış oranına yüzde 25 zam sınırının getirilmesi oldu. Gündeme gelen son konu ise bu oranın ortadan kaldırılıp kaldırılmayacağı. KİRAYA YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKIYOR MU? Bakan Tunç ne dedi? Yüzde 25 kira artış oranı uzatılacak mı, son durum ne? Tüm detaylar haberimizde...

KİRAYA YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKIYOR MU?

2022 Haziran ayında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesi kararlaştırıldı.

Daha sonra, 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olacağına dair eklenen Geçici Madde 2 hükmüyle yüzde 25'lik kira artış oranı belirlenmişti. Bu düzenleme, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.

YILMAZ TUNÇ NE DEDİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili ifadelerinde şunları belirtti: "2 yıl önce fahiş kira artışları nedeniyle TBMM'de kiracıların korunması bakımından, artışların normalin üzerinde olduğu için yıllık kira artışının yüzde 25'in üzerinde olamayacağına ilişkin Borçlar Kanunu'nda geçici madde eklendi. 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla süre sona ermişti. O süre 1 yıl daha uzatıldı. Uzatılacak mı? Sorusu sorulduğunda, ben şunu söyledim: Bu tabi TBMM'nin takdirinde olan bir husus. Maliye Bakanımızın enflasyon hedefinin düşürülmesi konusundaki çabaları var. Bir hedef de söz konusu. Hedefin tutturulması durumunda bu tür sınırlamalara gerek kalmayabileceğini söyledik. Dolayısıyla önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulmasıdır.Pandemi, depremin etkisi ekonomimizi olumuz etkileyen unsurlar, birtakım tedbirler almak gerekiyordu. Hukukta zayıfı koruma ilkesi vardır. Kiracının korunması kiralayan karşısında bu hakkaniyetin bir gereğidir. Meclis böyle bir tedbiri düşündü. Uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin husus o günkü şartlara göre belirlenecek."