Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer olacak? Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'yle anlaştı mı?

Benfica'nın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili spekülasyonlar spor gündeminde geniş yer buluyor. Futbolseverler, "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?" sorusuna yanıt ararken, yıldız ismin 2025 sezonunda hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'yle anlaştı mı? Kerem Aktürkoğlu 2025 sezonunda hangi takım ile devam edecek? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar…

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferi için ilk adımı attı. Sarı-lacivertli yönetim, Portekiz temsilcisi Benfica ile iletişime geçerek oyuncunun transfer şartlarını sordu. Ancak gelen yanıt, sürecin beklenenden daha zorlu geçeceğini gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer olacak

Benfica kulübü, Kerem Aktürkoğlu için kapıyı 25 milyon euro bonservis bedeliyle açtı. Bu yüksek maliyet karşısında Fenerbahçe resmi bir teklif sunmaktan vazgeçti. Henüz somut bir adım atılmaması, transfer sürecinin şimdilik askıya alınmasına neden oldu.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? sorusu futbolseverler tarafından merakla takip edilirken, sarı-lacivertli kulübün ilerleyen dönemde yeniden bir değerlendirme yapabileceği ifade ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'yle anlaştı mı

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ TAKIMDA?

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Avrupa'dan ciddi bir teklif gelmemesi halinde, Türkiye'ye dönüşe sıcak baktığı belirtiliyor. Bu durumda Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de devrede olabileceği ifade ediliyor.

2025 sezonunda Kerem Aktürkoğlu'nun hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini korurken, taraftarlar transfer sürecini yakından takip ediyor.