MasterChef programının bugünkü programında Doğu yemekleri yapıldı. Bu yemeklerden en çok dikkat çeken yemek olan Keledoş ise araştırılıyor. KELEDOŞ NASIL YAPILIR? MasterChef Keledoş tarifi nedir? Yöresel Van - Ağrı Keledoş yemeği tarifi…

Ağrı, Van ve Hakkari illerinin en ünlü yiyeceklerinden biri olan Keledoş, öğütülmüş buğdayla hazırlanır. Baharatlarla zenginleştirilmiş, isteğe bağlı olarak acılı veya acısız olarak tüketilen bu harika yemek, Ağrı'da sıkça tercih edilen lezzetlerden biridir. Peki, KELEDOŞ NASIL YAPILIR? MasterChef Keledoş tarifi nedir? Yöresel Van - Ağrı Keledoş yemeği tarifi…

KELEDOŞ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

- Kavurma et

- Yarım su bardağı nohut

- 1 su bardağı den (döğme)

- Yarım su bardağı yeşil mercimek

- İki avuç ak pancar

- 3 yemek kaşığı tereyağı

- 2 su bardağı kurut

MASTERCHEF KELEDOŞ TARİFİ NEDİR?

1. Nohut ve döğme bir tencereye alınıp haşlamak üzere bırakılır.

2. Yaklaşık pişmeye başladığında yeşil mercimek de eklenir.

3. Tüm malzemeler iyice pişene kadar kaynatılır.

4. Ak pancar ve kavurma eti eklenerek 10-15 dakika daha kaynatılır.

5. Tüm malzemeler iyice pişer ve kaynamaya devam eder.

6. Ezilmiş kurut eklenir ve tencere ocaktan indirilir.

7. Yemek muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir.

8. Son olarak tereyağı eklenip yemek sıcağı ile erir.

9. Hazır hale geldiğinde servis yapılabilir.