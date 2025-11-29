Kastamonulular Platformu'ndan İstanbul'da güçlü mesaj

Kastamonulular Platformu, İstanbul'da yaşayan ve sayıca ikinci en büyük hemşehri grubunu oluşturan Kastamonu nüfusunun gücünü arkasına alarak, Batı Karadeniz arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi hem de tüm paydaşları içeren gelecek dönem yol haritasını çizen önemli istişarelere sahne oldu. Toplantıya iş, siyaset, sivil toplum ve sanat dünyasından çok sayıda seçkin isim katıldı.

Gecenin açılışında kameralar karşısında konuşan Başkan Haydar Çolakoğlu, Platformun son dönemde sergilediği atılımı ve birliktelik kültürünü vurgularken, tüm salona yön veren güçlü bir mesaj verdi:

"Kastamonu'ya, Batı Karadeniz'e ve hemşehrilik bilincine yakışır şekilde, daha güçlü projeler üretmeye kararlıyız. Amacımız sadece sosyal alanda değil, Kastamonu'nun gerek ekonomik alanında gerekse de siyaset alanında daha ileri gitmesini sağlamaktır. Ekonomik, sanat, spor, siyaset, politik ve kültürel arenalarda daha fazla temsilci ile gücümüzü artırmaktır."

Toplantı boyunca katılımcılar, kentin kültürel mirasının korunmasından sosyal projelere, kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesine kadar pek çok başlıkta görüş alışverişinde bulundu. Batı Karadeniz'in konuları ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki hemşehri platformları ile olan ilişkiler ele alındı. Özellikle, Platformun geleceği için kilit rol oynayan gençliğin ve Gençlik Kollarının dinamik çalışmalarının desteklenmesi, gençlerin platform içindeki temsil gücünün artırılması kararlaştırıldı.

Bununla birlikte, kadınların ve kadın girişimcilerin toplumsal ve ekonomik alanda ön plana çıkarılması, desteklenmesi ve platformdaki yönetimde daha etkin rol almalarının sağlanması hedefleri ele alındı. Kastamonu ve Türk kadınının gururu olan Şehit Şerife Bacı'nın hayat hikayesi ve bugünkü anlamı tekrar ele alındı.

Ayrıca, Kastamonu'nun eşsiz doğasını ve tarihini öne çıkaracak, bölgeye katkı sağlayacak turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve daha iyi tanıtılması yönünde atılacak adımlar üzerinde detaylı çalışmalar yapıldı. Son olarak Kastamonu' nun kültürel zenginliğini yansıtacak sanat projeleri ile platformun toplumsal vizyonunun genişletilmesi kararlaştırıldı.

Açılış konuşmasında dikkat çeken bir birlik ve vizyon mesajı veren Haydar Çolakoğlu, ayrıca Batı Karadeniz'in stratejik önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Batı Karadeniz'i bir bütün olarak ele almalı; ekonomik, sosyal, kültürel ve politik açıdan birbirini besleyen güçlü bir bölgesel ittifak oluşturmalıyız. Kastamonu'nun bölgesel liderliği, Batı Karadeniz'in güçlenmesiyle mümkün olacaktır. Batı Karadeniz illeri bir bütün olarak İstanbul'un en kalabalık nüfusunu teşkil etmektedir."

Onursal Başkan, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Cevat Acar birlik beraberlik mesajı verdi.

Başkan Vekilleri Burcu Kösem, Mehmet Umur ve Muhittin Tığlı da ortak açıklamalarında platformun yeni vizyonunu şu cümleyle özetlediler:

"Artık sadece hemşehri buluşmaları yapan bir yapı değiliz; iş dünyasına yön veren, strateji geliştiren ve Türkiye genelinde etkisi hissedilen güçlü bir organizasyonuz. Bugünkü istişare, Kastamonu'nun ekonomik gücünü daha büyük bir ölçeğe taşımak için atılmış önemli bir adımdır."

Toplantıya katılan iş insanları, STK başkanları ve basın temsilcileri; Kastamonu'nun tarım, orman ürünleri, turizm ve girişimcilik alanlarındaki güçlü potansiyeline dikkat çekerek, bölgenin kalkınmasının Batı Karadeniz'in bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Gecenin sonunda, İstiklal Madalyalı tek ilçe İnebolu'nun ve Şerife Bacı'nın fedakârlığına atıf yapılarak, "Kastamonu ve ülkemiz için üretmeye, çalışmaya, birlikte güçlenmeye devam edeceğiz" mesajı verildi. Başkan Haydar Çolakoğlu'nun teşekkür konuşmasıyla kapanan toplantıda, istişarelerden çıkan öneriler doğrultusunda kapsamlı çalışma dosyalarının hazırlanması kararlaştırıldı.

Başkan Haydar Çolakoğlu'nun liderliğinde gerçekleşen organizasyonda alınan geri bildirimler, Kastamonulular Platformu'nun hem İstanbul'da yaşayan büyük hemşehri kitlesinin sesi hem de Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmaların daha görünür, daha etkili ve her kesimi kucaklayan daha kapsayıcı bir boyuta taşınacağını gösteriyor.