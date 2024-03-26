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Karabük'te intihar eden öğrencinin kimliği belli mi? Öğrenci neden intihar etti?

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Safranbolu ilçesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Edebiyat Fakültesi'nde Sanat Tarihi bölümü öğrencisi olan B.Y., oda arkadaşlarının sahur yapmak için yemekhaneye gittiği sırada 3. kattan atladı. Peki, Karabük'te intihar eden öğrencinin kimliği belli mi? Öğrenci neden intihar etti?

ÖĞRENCİNİN KİMLİĞİ BELLİ Mİ?

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Karabük'te intihar eden öğrencinin kimliği belli mi? Öğrenci neden intihar etti?

NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Üniversite öğrencisinin, intihar öncesinde sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını sildiği belirtildi. Ayrıca Yıldırım'ın, sosyal medya hesabındaki biyografisine, "Umarım bu dünyadaki son günüm (26.03.2024 01:30)" ifadelerini yazdığı da görüldü.

Karabük'te intihar eden öğrencinin kimliği belli mi? Öğrenci neden intihar etti?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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