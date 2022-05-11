Kara Tahta, ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Kara Tahta son bölüm izle! Kara Tahta 5. bölüm HD izle! Kara Tahta yeni bölümde neler olacak? 11 Mayıs TRT 1 Kara Tahta full bölüm izle! Kara Tahta dizisi son bölüm HD izle!

KARA TAHTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kara Tahta dizisi Çarşamba günleri saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

KARA TAHTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Atlas, Irmak'a söylemesi gerekenlerle söylemek istedikleri arasında gidip gelirken telefonu çalar. Yasemin'den gelen haberle Irmak ve Atlas apar topar gitmek zorunda kalırlar. Kartal'ın atmak üzere olduğu yanlış adım tüm hayatını karartmak üzeredir. Atlas, Kartal'ı kurtarmak için elinden geleni yapmaktan çekinmez. Irmak, Atlas'tan duyduklarıyla hayatına bambaşka bir yön vermeye karar verir. Bu karar Münevver ve Bekir'i rahatsız etse de Irmak vazgeçmez. Atlas ise kalbine daha fazla söz geçiremez ve kendisini bir kez daha Irmak'ın kapısında bulur. Bekir yaptığı büyük planla Atlas'ı bitirmeye kararlıdır. İskender'in Bekir'e karşı elinde tuttuğu büyük delil de bu planın bir parçası olacak gibidir. Atlas, Bekir'in planıyla herkesin gözü önünde büyük bir kaosun içinde kalır. Bu kaostan nasıl kurtulacağı ise merak konusudur. " Kadrosunda; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

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KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE!

KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Irmak ve Atlas, bir kez daha aşklarına engel olanlar yüzünden iki ayrı yöne gitmek zorunda kalırlar. Tüm olanlara rağmen Irmak bir karar verir. Cevapsız bırakılan soruların yanıtını almak konusunda kendinden emindir.

Münevver, Bekir'i daha fazla idare edemeyeceğini anlar ve çok gerilir. Bu yüzden de Irmak üzerindeki baskısı artar. Irmak, annesinin baskısına rağmen Atlas'la yüzleşmek için okula gider. Atlas, kalbinin söylemek istediklerini aklıyla susturmaya çalışır. Irmak'ın cevabını almak istediği sorular için Atlas'ın bir tercih yapması gerekir. Atlas'ın vereceği bu büyük karar aynı anda çok fazla kişinin hayatını etkiler. İskender'in istediği parayı Bekir'den almak için elinde tuttuğu delil ise tüm dengeleri alt üst edebilecek güçtedir. "

KARA TAHTA OYUNCU KADROSU

Furkan Andıç : Atlas Kandemir

Miray Daner : Irmak

Cengiz Bozkurt : Arif Kandemir

Kerem Arslanoğlu : Bekir Yıldırım

Çiçek Dilligil : Sevgi

Mine Tüfekçioğlu : Ülfet

Onur Durmaz : Cafer

Yasemin Yazıcı : Esra

Nizam Namidar : Hikmet

Selen Uçer : Münevver

Taylan Meydan : İskender

Bensu Uğur : Yasemin

Hasan Say : Ahmet

Emirhan Dönmez : Kartal

Kutay Kalabalık : Yasin

Dilek Tora : Berrin

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