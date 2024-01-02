Kar yağacak mı? 10-11 Ocak kar var mı? İstanbul'a ne zaman kar geliyor?

İstanbul Valiliği kar yağışı için vatandaşları uyardı. İstanbul'a ne zaman kar yağacak ve 10-11 Ocak kar yağacak mı merak ediliyor. Türkiye, yeni yıla yağışsız bir havayla girerken İstanbul'da ise şehir merkezine mevsimin ilk karı henüz düşmedi. Hafta sonu şiddetli yağış ve fırtınanın esir aldığı İstanbul'un yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı görüldü. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 10-11 Ocak kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar geliyor? Detaylar haberimizdedir…

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

10-11 Ocak tarihlerinde İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını belirten Orhan Şen, "Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var. Bu olasılık artabilir. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor. Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'da kar yapacağını tahmin ediyorum" dedi.

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Açıklamasının devamında ocak ve şubat aylarının çetin geçeceğini belirten Şen, "Kış geç geldi, uzun sürecek demek zor bir ihtimal. Kış kışlığını yapacak. Aylar önceden bunu bildirmiştik. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023'ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. Küresel ısınma ile ilgisi yok. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz. 3-4 gün sürecek soğuk hava dalgası olacak. İstanbul'da ne kadar olur bakacağız" ifadelerine yer verdi.