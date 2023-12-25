KAR TATİLİ OLAN İLLER | Okullar tatil mi, 25 Aralık okul var mı? Pazartesi günü okul var mı, yok mu?

Okullar tatil mi, 25 Aralık okul var mı ve Pazartesi günü okul var mı, yok mu soruları gündeme geliyor. Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitimde aksamalara yol açtı. Kar tatili olan iller hangisi olduğu merak ediliyor. Kar tatili olan iller hangisi? Okullar tatil mi, 25 Aralık okul var mı? Pazartesi günü okul var mı, yok mu? Detaylar haberimizdedir…

KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİSİ?

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, eğitimde aksamalara yol açtı. Kar yağışı nedeniyle Ağrı, Ardahan, Kars, Erzincan, Bingöl Karlıova, Kastamonu, Bayburt, Karabük, Artvin, Van'ın 4 ilçesi ile Erzurum'un 10 ilçesi ve Giresun'un 4 ilçesinde eğitime ara verildi.

OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Ardahan'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Aralık Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır." denildi.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve 60 yaş üstü personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda, Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle köylerde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla, pazartesi günü il genelinde, eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle Artvin Merkez ilçede 25 Aralık 2023 Pazartesi günü tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Alucra ve Çamoluk ilçelerinde tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

25 ARALIK PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitimde aksamalara yol açtı. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edilirken bazı ilçelerde ise taşımalı eğitime ara verildi.