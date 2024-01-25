2023 yılı çıkışlı gerilim filmi olan Kar Kardeşliği'nin yayınlanmaya başlamasının ardından arama motorlarında Kar Kardeşliği gerçek hikaye mi? Kar Kardeşliği filmi nasıl bitiyor, soruları aratılmaya başlandı. Film ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor...

KAR KARDEŞLİĞİ KONUSU

J.A. Bayona'nın yönettiği Kar Kardeşliği filmi, 1972 yılında And Dağları'nda düşen bir uçağın hayatta kalan yolcularının inanılmaz hikayesini anlatıyor.

Uruguay Hava Kuvvetleri'nin 571 numaralı uçuşu, Şili'ye gitmek üzere olan bir ragbi takımını taşımaktaydı. Ancak uçak zorlu ve yaşanması neredeyse imkansız bir bölgeye düştüğünde, hayatta kalan 29 kişi hayatta kalmak için inanılmaz yöntemlere başvurmak zorunda kaldı.

Hayatta kalanlar, birbirlerine destek olarak ve birlikte hareket ederek bu zor süreci atlatmayı başarır. Bu süreçte, aralarında güçlü bir bağ oluşur ve birbirlerine "kardeş" olarak hitap etmeye başlarlar.

Kar Kardeşliği filmi, bu gerçek hikayeyi konu alır. Film, hayatta kalanların yaşadığı zorlukların yanı sıra, aralarındaki dayanışmayı ve birbirlerine olan bağlılığını da gözler önüne serer.

KAR KARDEŞLİĞİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

13 Ekim 1972'de yaşanan gerçek bir olayı konu alan film, Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait 571 sefer sayılı uçuşun And Dağları'na çarpması sonucu yaşanan dramatik olayları ele alıyor.

Kar Kardeşliği filmi gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Uçaktaki 45 yolcudan yalnızca 29'u kazadan sağ kurtulur. Hayatta kalanlar, 72 gün boyunca And Dağları'nda mahsur kalır. Bu süre boyunca, hayatta kalmak için çeşitli zorluklarla yüzleşmek zorunda kalırlar. Yiyecek ve su bulmak, soğuktan korunmak ve yaralanan arkadaşlarına bakmak gibi zorluklar, hayatta kalanları büyük bir sınavdan geçirir.

Kazadan sağ kurtulanlardan biri olan Nando Parrado, o günleri şöyle anlatıyor:

"İlk birkaç gün, herkes şoktaydı. Kazadan sonra neler olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Hava çok soğuktu ve yiyeceklerimiz yoktu. O koşullarda hayatta kalmak için bir plan yapmamız gerekiyordu."

Kazazedeler, bir araya gelerek hayatta kalmak için bir plan yaptılar. Planın temeli, bir kurtarma ekibinin kendilerine ulaşmasını beklemekti. Ancak bu planın gerçekleşmesi için, hayatta kalmaları gerekiyordu.

Kazazedeler, hayatta kalmak için çeşitli yollara başvurdu. Kardan barınak yaptılar, buzuldan buz kırdı ve eriterek su elde ettiler. Ayrıca, uçağın parçalarından bıçak ve diğer aletler yaptılar.

Kazadan 72 gün sonra, bir kurtarma ekibi kazazedelerin barınağını buldu. Kurtarma ekibi, kazazedelerin hayatta olduğunu görünce çok şaşırdı.

And Dağları uçak kazası, insan ruhunun gücü ve dayanışmanın önemi hakkında bir hikaye olarak hafızalara kazındı. Kazadan sağ kurtulanlar, yaşadıkları deneyimleri kitap ve filmlerle anlattı.