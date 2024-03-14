Şerife Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Finike Belediye Başkan adayı Şerife Çelik kaç yaşında, nereli?
Şerife Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya- Finike Belediye Başkan adayı Kamil Dağ kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Antalya -Finike Belediye Başkan adayı olan Şerife Çelik hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Şerife Çelik'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Şerife Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Finike Belediye Başkan adayı Şerife Çelik kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ŞERİFE ÇELİK KİMDİR?
Şerife Çelik, Yeniden Refah Partisi Antalya- Finike Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Antalya - Finike Belediye Başkan adayı Şerife Çelik işletmecidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.