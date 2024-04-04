Kadir gecesi hangi akşam 2024?

Kadir Gecesi, İslam takvimine göre Ramazan ayının son on gününde yer alan ve özellikle 27. gecesinde gerçekleştirilen önemli bir gecedir. Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın indirildiği gece olarak kabul edilir. Bu gece, duaların kabul edildiğine inanılan, bol ibadet ve dua edilmesi gereken bir zaman dilimidir. Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi tarihte? İşte detaylar...

KADİR GECESİ HANGİ GÜN?

2024 yılında Kadir Gecesi, İslam takvimine göre 5 Nisan 2024 tarihine denk gelmektedir. Bu mübarek gece, Ramazan ayının son on gününde yer almakta ve özellikle 27. gecesi kutlanmaktadır. Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirildiği gece olarak kabul edilir ve duaların kabul edildiği, bol ibadet ve dua etmenin önerildiği bir zaman dilimidir. Bu gece, manevi açıdan büyük bir değere sahiptir ve Müslümanlar için bereketli bir zaman dilimi olarak görülür.

KADİR GECESİNDE NE OLDU?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilmiştir.

Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler, Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir.

Peygamber Efendimiz, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan sıklıkla uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde yer alan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiştir. Bu durum 1-2 yıl kadar devam etmiştir. Miladi 610 yılında ise, bir Ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası'nda tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NE?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilmiştir.

Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler, Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir