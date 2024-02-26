Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, çeşitli gündem maddeleriyle toplanmak üzere hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantıları, genellikle her iki haftada bir düzenleniyor. Yeni bir Kabine Toplantısı için tarih açıklaması bekleniyor. Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 26 Şubat Kabine Toplantısı gündemi nedir? Detaylar haberimizdedir...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen son Kabine Toplantısı, 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmişti. İki haftada bir yapılan Kabine toplantısının, 26 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının alınmaya başlamasıyla ilgili değerlendirmelerin yanı sıra, 8. Yargı Paketi ve 31 Mart Seçimleri'nin de önemli yer tutması bekleniyor.