12 Ocak Kabine Toplantısı olacak mı ve bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı araştırılıyor. Kabine Toplantısı saat kaçta olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün olacak mı gündeme geliyor. Yılın ilk kabine kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Ocak Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi nedir? Detaylar haberimizdedir...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Açıklamalardan sonra, kabine toplantısının gelecek hafta düzenlenmesi bekleniyor. Kabine toplantısı tarihi tam olarak açıklandığında, habere bu bilgi eklenerek duyurulacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere yönelik ek zam düzenlemesi konusunda yapılan görüşmeye dair şu açıklamalarda bulundu: "Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse, Kabine toplantısında değerlendirilir. Ardından, bizim kanun teklifimize de eklenir. Muhtemelen üçüncü haftada konuyu netleştirmiş oluruz." ifadelerine yer verdi.