Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Ocak Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi nedir?
12 Ocak tarihinde yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın ne zaman ve saat kaçta olacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan toplantının gündemi de merakla bekleniyor. Yılın ilk Kabine Toplantısı'nda emekliye ek zam konusu gündeme gelmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı'nın detayları ve gündemi hakkında bilgi almak isteyenler için bu haber önemli bilgiler içeriyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Ocak Kabine Toplantısı olacak mı?
12 Ocak Kabine Toplantısı olacak mı ve bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı araştırılıyor. Kabine Toplantısı saat kaçta olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün olacak mı gündeme geliyor. Yılın ilk kabine kabine toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Ocak Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi nedir? Detaylar haberimizdedir...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Açıklamalardan sonra, kabine toplantısının gelecek hafta düzenlenmesi bekleniyor. Kabine toplantısı tarihi tam olarak açıklandığında, habere bu bilgi eklenerek duyurulacak.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere yönelik ek zam düzenlemesi konusunda yapılan görüşmeye dair şu açıklamalarda bulundu: "Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse, Kabine toplantısında değerlendirilir. Ardından, bizim kanun teklifimize de eklenir. Muhtemelen üçüncü haftada konuyu netleştirmiş oluruz." ifadelerine yer verdi.