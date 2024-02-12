Kabine toplantısı bugün mü? Toplantı gündeminde ne var, saat kaçta?

Kabine toplantısı bugün mü? Toplantı gündeminde ne var, saat kaçta? Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Zirvenin ana gündemi ise on binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama takvimi olacak.

TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ NE?

Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İÇ VE DIŞ SİYASETTE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirilecek. 31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler görüşülecek.

EKONOMİDE YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLECEK

Ekonomideki yol haritası da kabine toplantısında masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.