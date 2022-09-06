Süper Toto Süper Lig'in 5.haftasında Beşiktaş MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 3-2'lik skorla deplasmandan galip ayrıldığı maçta gergin anlar yaşandı. Taraftarlar Beşiktaş maçında maç bitiş düdüğü ile sahaya atlayan Ankaragücü taraftarı ile Josef de Souza arasında yaşanan olayın takipçisi oldu. Taraftarların merak edip araştırdığı konulardan biri ise Josef de Souza kaç maç ceza aldı? Josef de Souza kırmızı kart iptal mi? Josef de Souza Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig'de Eryaman Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayan MKE Ankaragücü'nün bir taraftarının maç bitişiyle beraber sahaya atlaması nedeniyle ortalık karıştı. Ankaragücü taraftarı, Beşiktaş oyuncularını hedef alarak sahaya atlamıştı. Beşiktaş'ın oyuncusu olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın darbe alması üzerine takım arkadaşlarını koruma amacıyla sahaya atlayan taraftarı tutarak etkisiz hale getirmek isteyen Josef De Souza'ya maçın hakemi Mete Kalkavan tarafından kırmızı kart çıkartıldı. Bunun üzerine kararın doğru olduğunu düşünen ve doğru olmadığı düşünenler olarak futbolseverler ikiye ayrıldı. Taraftarların merak konusu ise Josef de Souza kaç maç ceza aldı? Josef de Souza kırmızı kart iptal edilecek mi? Josef de Souza Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

JOSEF DE SOUZA KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Süper Lig'in 5. Haftasında oynanan Beşiktaş- MKE Ankaragücü maçında yaşanan gergin anlar futbolseverlerin gündemi oldu. Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarını etkisiz hale getirmek için tutan Josef de Souza'ya çıkan kırmızı kart sonrası taraftarların merak konusu Josef de Souza kaç maç ceza aldı? Sorusu oldu. Kırmızı kart kararının doğru olmadığını düşünen Beşiktaş yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu'na kırmızı kartın iptali için başvurdu. Taraftarlar ise TFF'nin Josef de Souza'nın kırmızı kartının iptal edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Kırmızı kartın iptali ile ilgili karar açıklaması için henüz TFF'den bir yanıt gelmedi. Taraftarın gözleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararında.

JOSEF DE SOUZA KIRMIZI KART İPTAL EDİLECEK Mİ?

Beşiktaş- MKE Ankaragücü maçında yaşanan olaydan sonra futbolseverler Mete Kalkavan tarafından Josef de Souza'ya çıkarılan kartın iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Kırmızı kartın iptali için TFF'ye başvuran Beşiktaş yönetimi TFF'den gelecek olan kararı bekliyor. Josef de Souza'nın Futbol Disiplin Talimatı'nın Kavga başlıklı 45. maddesinden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor. Bu maddenin içeriği ise şöyle: "MADDE 45 – KAVGA Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası verilir. "