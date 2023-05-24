Barcelona'nın yıldız futbolcusu Jordi Alba sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Bunun ardından futbol severler, Jordi Alba Barcelona'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı, takımda neden yok, maçta yok mu? Jordi Alba hangi takıma gitti, futbolu mu bıraktı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Jordi Alba Barca'dan neden ayrıldı? Jordi Alba Barca'da yok mu? Jordi Alba Barcelona'yı bıraktı mı? Jordi Alba futbolu bıraktı mı? Jordi Alba yeni takımı neresi? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Jordi Alba futbolcu mu bıraktı? Jordi Alba hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar...

JORDİ ALBA BARCELONA'DAN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI 2023?

Barcelona sezon sonunda Jordi Alba'nın takımdan ayrılacağını duyurdu. Jordi Alba'nın Barca'dan neden ayrıldığı hakkında bilgi bulunmuyor. Jordi Alba Barcelona ile birlikte toplamda 6 6 La Liga, 5 İspanya Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

JORDİ ALBA HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK, FUTBOLU MU BIRAKACAK?

Jordi Alba futbolu bırakacak mı veya hangi takıma transfer olacak henüz bilinmiyor. Resmi bir açıklama gelmedi.

JORDİ ALBA KİMDİR?

Jordi Alba Ramos (d. 21 Mart 1989), La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen İspanyol futbolcudur. Aslî mevkisi orta saha olmasına rağmen, sol arka mevkiinde de oynayabilmektedir. 2012 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla Barcelona'ya transfer olmuştur.

Futbol kariyeri

Katalonya'nın Barselona bölgesine bağlı L'Hospitalet de Llobregat'ta doğdu. Futbola doğduğu yerde yani FC Barcelona altyapısında başladı, ama 2006'da Valencia'ya transfer oldu. Yeni takımında profesyonel oldu. Oynadığı ilk profesyonel resmi maça 2008-09 sezonunda çıktı ve ikinci lig takımlarından CG Tarragona'ya kiralandı.

Alba burada bir sezon mücadele ettikten sonra yeniden eski takımına döndü ve burada ilk maçını 13 Eylül 2009'da Valladolid'e karşı 4-2 kazandıkları maçta oynadı. Daha sonra ise UEFA Avrupa Ligi'nde Lille OSC ve Slavia Praha'ye karşı forma giydi. 2012-2013 sezonu öncesi FC Barcelona'ya 14 Milyon € bonservis ücreti karşılığında transfer olmuş, 5 senelik sözleşme imzalamıştır.