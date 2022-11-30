İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin İstanbul etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

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İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞ ZAMAN?

TOKİ resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.