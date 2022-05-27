İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 27 Mayıs 2022 Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir? - Haberler

İstanbul Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 27 Mayıs 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Fatih elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 27 Mayıs 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Fatih ilçesinde 27 Mayıs 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HELVACI TAHSİN, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN sk bölgelerinde 27/05/2022 09:00:00 - 27/05/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-05-27 09:00:00 2022-05-27 11:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce -MEVLANAKAPI mah sk bölgelerinde 27/05/2022 10:00:00 - 27/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-05-27 10:00:00 2022-05-27 15:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah DEVOĞLU YOKUŞU, KANTARCILAR, PAÇACI, UZUNÇARŞI, ŞEYH DAVUT HANI sk / MUHSİNE HATUN mah MOLATAŞI sk / RÜSTEMPAŞA mah ASMAALTI, BÜYÜKBAŞ, HASIRCILAR, KALÇIN, KIZILHAN, RAGIP GÜMÜŞPALA, RÜSTEMPAŞA MAHKEME, RÜSTEMPAŞA MAHKEME ÇIKMAZI, UZUNÇARŞI sk / SARIDEMİR mah KADIOĞLU, KANTARCILAR, KUTUCU, KUTUCULAR, LİMONCU, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, SOBACILAR, UZUNÇARŞI, ÇANAKÇILAR sk / SÜLEYMANİYE mah KEBAPÇIHANI, UZUNÇARŞI sk / TAHTAKALE mah BALKAPANI, CÖMERTTÜRK, HASIRCILAR, HİCAZ, KAHVECİLER, KURUÇEŞME, TAHTAKALE, TAHTAKALE KARAKOLU, TOMRUK, UZUNÇARŞI, ÇAMAŞIRCILAR sk bölgelerinde 27/05/2022 09:00:00 - 27/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-05-27 09:00:00 2022-05-27 15:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KURU SEBİL, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, CEVDETPAŞA, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk / MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, BIÇKI, DUTLU BAKKAL, ELİF LAMET, HACI EVLİYA CAMİİ, HASIRCI MELEK, KALEDİBİ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MEVLANAKAPI, MİMAR ACEM CAMİİ, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM ARALIĞI, NECEF, SEZAİ HASAN, YAYLA, ÇORLULU ALİPAŞA sk / MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, ÇAĞANAK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALYANAK, ALİ ŞİR NEVAİ, BEKİRPAŞA CAMİİ, BOSTANİÇİ, CEVDETPAŞA, DEVİRHAN, EMRULLAH EFENDİ, ESKİ VEZİR, ESKİ VEZİR ARALIĞI, EVLİYA ATA, HALİDE EDİP ADIVAR, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HÜSEYİN KAZIM, KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ, KIRIMLI AZİZ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, MECİTBEY, MİSMARCI 1., ONDALIKÇI, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, TAŞKÖPRÜLÜZADE, TUTYA, TÜRKÇÜ, UZUN HALİL, UZUN YUSUF CAMİİ, UZUN YUSUF CAMİİ ÇIKMAZI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, VEZİR, YAPAĞI, YAYLA, YAYLAK, YONCALI, ZİYA GÖKALP, ÖKSE, ÖMER SEYFETTİN, ŞAİR MEHMET EMİN, ŞEYH HÜSAMETTİN sk / SİLİVRİKAPI mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KURU SEBİL, ÇEVRE TİYATROSU sk / TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, BİROL, DR. NÂS bölgelerinde 27/05/2022 02:00:00 - 27/05/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-05-27 02:00:00 2022-05-27 03:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KURU SEBİL, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, CEVDETPAŞA, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk / MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, BIÇKI, DUTLU BAKKAL, ELİF LAMET, HACI EVLİYA CAMİİ, HASIRCI MELEK, KALEDİBİ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MEVLANAKAPI, MİMAR ACEM CAMİİ, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM ARALIĞI, NECEF, SEZAİ HASAN, YAYLA, ÇORLULU ALİPAŞA sk / MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, ÇAĞANAK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALYANAK, ALİ ŞİR NEVAİ, BEKİRPAŞA CAMİİ, BOSTANİÇİ, CEVDETPAŞA, DEVİRHAN, EMRULLAH EFENDİ, ESKİ VEZİR, ESKİ VEZİR ARALIĞI, EVLİYA ATA, HALİDE EDİP ADIVAR, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HÜSEYİN KAZIM, KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ, KIRIMLI AZİZ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, MECİTBEY, MİSMARCI 1., ONDALIKÇI, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, TAŞKÖPRÜLÜZADE, TUTYA, TÜRKÇÜ, UZUN HALİL, UZUN YUSUF CAMİİ, UZUN YUSUF CAMİİ ÇIKMAZI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, VEZİR, YAPAĞI, YAYLA, YAYLAK, YONCALI, ZİYA GÖKALP, ÖKSE, ÖMER SEYFETTİN, ŞAİR MEHMET EMİN, ŞEYH HÜSAMETTİN sk / SİLİVRİKAPI mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KURU SEBİL, ÇEVRE TİYATROSU sk / TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, BİROL, DR. NÂS bölgelerinde 27/05/2022 02:00:00 - 27/05/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-05-27 02:00:00 2022-05-27 03:00:00

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