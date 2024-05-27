İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 27 Mayıs İstanbul'da nerede deprem oldu?
İstanbul'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika İstanbul'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 27 Mayıs İstanbul'da nerede deprem oldu?
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İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde saat 00.38'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Marmara Denizi'nin 25,10 kilometre açıklarında gerçekleşen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu bildirildi.
İSTANBUL'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
İstanbul'da meydana gelen deprem saat 00:38'de gerçekleşti. Deprem 3.8 şiddetinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [25.10 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2024-05-27
Saat:00:38:18 TSİ
Enlem:40.82778 N
Boylam:28.31861 E
Derinlik:7 km
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