İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 27 Mayıs İstanbul'da nerede deprem oldu?

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İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde saat 00.38'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Marmara Denizi'nin 25,10 kilometre açıklarında gerçekleşen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu bildirildi.

İSTANBUL'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

İstanbul'da meydana gelen deprem saat 00:38'de gerçekleşti. Deprem 3.8 şiddetinde meydana geldi.