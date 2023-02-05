Hava durumu tahminleri ile birlikte birçok vatandaş tarafından İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde yanıt aranıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak İmamoğlu'ndan İstanbul için yeni uyarı!

Kar ve fırtına öncesi İstanbullulara bir uyarı da İmamoğlu'ndan geldi: Zorunlu olmadıkça şahsi araçları kullanmayalım

İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Sorusu, Meteoroloji'nin uyarılarının ardından en çok merak edilen sorular arasında yer aldı ve arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye ( İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da bir basın toplantısı düzenledi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak İmamoğlu'ndan İstanbul için yeni uyarı!

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAĞACAK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen kar yağışı için yeni bir uyarı yaptı. AKOM'da kameraların karşısına geçen İmamoğlu, "Öğleden sonra fırtına ve kar yağışı bekleniyor, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın." Dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya üzerinden bir kez daha vatandaşlara seslendi. Yerlikaya, açıklamasında "Kıymetli Hemşehrilerim, saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

"FIRTINAYLA BİRLİKTE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"

"Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bugün itibariye soğuk hava dalgası bizimle buluşmaya başladı. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden giriş yapan, kuzeyden gelen bir hava akımı. Gün yağmurla karışık kar ile başladı. İlerleyen saatlerde bunun kara dönüşeceği noktalar oldukça fazla var. Bugün özellikle öğleden sonra başlamak üzere gece boyunca devam edecek olan fırtına en önemli başlık. Meteoroloji raporlarında öngörü 60 ila 90 kilometre. Çok sert bir fırtına. Fırtınayla birlikte kuvvetli bir kar yağışı da bekleniyor. Soğuk hava dalgasının etkisi fırtınayla birlikte artacak. -7'lere kadar hissedilmesi bekleniyor."

"MÜMKÜNSE TOPLU TAŞIMA KULLANALIM"

İnsanların dikkat etmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, "Yolculuklarını ona göre planlaması lazım. Baştan söyleyelim mümkün olduğu kadarıyla dışarıya çıkılmaması, mümkünse bir yolculuk yapılacaksa toplu taşımanın kullanılması önemlidir. Meteoroloji perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağımızı söylüyor. İstanbul'da yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.