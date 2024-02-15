İsmi A ile başlayan Survivor yarışmacıları listesi!

İsmi A ile başlayan Survivor yarışmacıları sorusu bu akam Survivor SON BİLEN oyununda yarışmacılara yöneltildi. İzleyiciler de bu sorunun cevabını merak etti. Peki, İsmi A ile başlayan Survivor yarışmacıları kimler?

İSMİ A İLE BAŞLAYAN SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

2023-24 SEZONU SURVİVOR YARIŞMACILARI