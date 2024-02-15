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İsmi A ile başlayan Survivor yarışmacıları listesi!

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Survivor All Star 2024'te bu akşam hangi yarışmacının veda edeceği merak edilirken yeni bölümde SON BİLEN oyununda sorulan sorular merak uyandırdı. İşte, İsmi A ile başlayan Survivor yarışmacıları listesi!

İsmi A ile başlayan Survivor yarışmacıları sorusu bu akam Survivor SON BİLEN oyununda yarışmacılara yöneltildi. İzleyiciler de bu sorunun cevabını merak etti. Peki, İsmi A ile başlayan Survivor yarışmacıları kimler?

İSMİ A İLE BAŞLAYAN SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

2023-24 SEZONU SURVİVOR YARIŞMACILARI

• Seda Ocak

• Nefise Karatay

• Begüm Yücetan

• Sahra Işık

• Seda Aktuğlu

• Damla Can

• Hakan Hatipoğlu

• Yiğit Poyraz

• Yasin Obuz

• Özgür Tetik

• Yunus Emre

• Ogeday Girişken

• Pınar Saka

• Merve Aydın

• Nagihan Karadere

• Gizem Memiç

• Aleyna Kalaycıoğlu

• Berna Canbeldek

• Doğukan Manço

• Furkan Kızılay

• Ersin Korkut

• Sercan Yıldırım

• Turabi

• Bozok Gören

• Nihat Altınkaya

2022-23 SEZONU SURVİVOR YARIŞMACILARI

Adem Kılıçcı (İkinci)

Batuhan Karacakaya (Üçüncü)

Nagihan Karadere (Altıncı)

Çağan Atakan Arslan (Dokuzuncu)

Sema Aydemir

Parviz Abdullayev

Merve Aydın

Barış Murat Yağcı

Gizem Memiç

Elif Yıldırım Gören

Bora Edin

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Birsen Bekgöz

Aşkım Burçe Tunay

Furkan Kızılay

Aycan Yanaç

Ayşıl Özaslan

Nisa Bölükbaşı (Şampiyon)

Ayşe Yüksel (Dördüncü)

Hikmet Tuğsuz (Beşinci)

Berkan Karabulut (Yedinci)

Ogeday Girişken (Sekizinci)

Anıl Berk Baki (Onuncu)

Evrim Keklik

Sude Burcu

Seda Ocak

Gökhan Keser

Yağmur Banda

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Yasin Obuz

Berna Keklikler

Yunus Emre Özden

Atakan Işıktutan

Ezgi Hocaoğlu

Gizem Kerimoğlu

2021-22 SEZONU SURVİVOR YARIŞMACILARI

İsmail Balaban (Şampiyon)

Batuhan Karacakaya (Yedinci)

Merve Aydın

Sergen Bayar

Melis Sezer

İlayda Şeker 1

Çağrı Atakan

Doğan Keser

Öykü Çelik

Gonca Janset

Barış Özbek

Çağman Çatay

Yiğit Oruçoğlu

Hayrettin

Bahar Seviş

Meryem Kasap

Cemal Hünal

Yiğit Poyraz (İkinci)

Ayşe Yüksel (Üçüncü)

Aleyna Kalaycıoğlu (Dördüncü)

Berkay Yuvakuran (Beşinci)

Uğurtan Dora (Altıncı)

Steven Salam (Sekizinci)

Aleyna Çalışkan

Reşat Hacıahmetoğlu

Hanzade Ofluoğlu

Yunus Emre Karabacak

Öykü Uysal

Baran Köse

Duygu Serap Salman

Emin Günenç

Sancakay Ilım Morgül

Sena Özdemir

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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