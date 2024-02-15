İsmi A ile başlayan Survivor yarışmacıları listesi!
Survivor All Star 2024'te bu akşam hangi yarışmacının veda edeceği merak edilirken yeni bölümde SON BİLEN oyununda sorulan sorular merak uyandırdı. İşte, İsmi A ile başlayan Survivor yarışmacıları listesi!
İsmi A ile başlayan Survivor yarışmacıları sorusu bu akam Survivor SON BİLEN oyununda yarışmacılara yöneltildi. İzleyiciler de bu sorunun cevabını merak etti. Peki, İsmi A ile başlayan Survivor yarışmacıları kimler?
İSMİ A İLE BAŞLAYAN SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?
2023-24 SEZONU SURVİVOR YARIŞMACILARI
• Seda Ocak
• Nefise Karatay
• Begüm Yücetan
• Sahra Işık
• Seda Aktuğlu
• Damla Can
• Hakan Hatipoğlu
• Yiğit Poyraz
• Yasin Obuz
• Özgür Tetik
• Yunus Emre
• Ogeday Girişken
• Pınar Saka
• Merve Aydın
• Nagihan Karadere
• Gizem Memiç
• Aleyna Kalaycıoğlu
• Berna Canbeldek
• Doğukan Manço
• Furkan Kızılay
• Ersin Korkut
• Sercan Yıldırım
• Turabi
• Bozok Gören
• Nihat Altınkaya
2022-23 SEZONU SURVİVOR YARIŞMACILARI
Adem Kılıçcı (İkinci)
Batuhan Karacakaya (Üçüncü)
Nagihan Karadere (Altıncı)
Çağan Atakan Arslan (Dokuzuncu)
Sema Aydemir
Parviz Abdullayev
Merve Aydın
Barış Murat Yağcı
Gizem Memiç
Elif Yıldırım Gören
Bora Edin
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Birsen Bekgöz
Aşkım Burçe Tunay
Furkan Kızılay
Aycan Yanaç
Ayşıl Özaslan
Nisa Bölükbaşı (Şampiyon)
Ayşe Yüksel (Dördüncü)
Hikmet Tuğsuz (Beşinci)
Berkan Karabulut (Yedinci)
Ogeday Girişken (Sekizinci)
Anıl Berk Baki (Onuncu)
Evrim Keklik
Sude Burcu
Seda Ocak
Gökhan Keser
Yağmur Banda
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Yasin Obuz
Berna Keklikler
Yunus Emre Özden
Atakan Işıktutan
Ezgi Hocaoğlu
Gizem Kerimoğlu
2021-22 SEZONU SURVİVOR YARIŞMACILARI
İsmail Balaban (Şampiyon)
Batuhan Karacakaya (Yedinci)
Merve Aydın
Sergen Bayar
Melis Sezer
İlayda Şeker 1
Çağrı Atakan
Doğan Keser
Öykü Çelik
Gonca Janset
Barış Özbek
Çağman Çatay
Yiğit Oruçoğlu
Hayrettin
Bahar Seviş
Meryem Kasap
Cemal Hünal
Yiğit Poyraz (İkinci)
Ayşe Yüksel (Üçüncü)
Aleyna Kalaycıoğlu (Dördüncü)
Berkay Yuvakuran (Beşinci)
Uğurtan Dora (Altıncı)
Steven Salam (Sekizinci)
Aleyna Çalışkan
Reşat Hacıahmetoğlu
Hanzade Ofluoğlu
Yunus Emre Karabacak
Öykü Uysal
Baran Köse
Duygu Serap Salman
Emin Günenç
Sancakay Ilım Morgül
Sena Özdemir