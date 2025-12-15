Haberler

Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti

Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti
Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde yetiştirilen pırasada hasat dönemi başladı. Yaklaşık 150 dönüm arazide üretimi yapılan üründe dönümde 5-6 ton rekolte elde ediliyor. Pırasanın kokusu ise tarlada çalışan işçilerin üzerinden bir hafta çıkmıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde yetiştirilen pırasada hasat dönemi başladı.

6 TONLUK REKOLTE

Yaklaşık 150 dönüm arazide üretimi yapılan üründe 5-6 ton rekolte elde ediliyor.

Pırasanın bu yıl tarlada kilogram fiyatı 20-22 TL arasında alıcı bulurken, üreticiler geçen yıla oranla fiyatların düştüğünü belirtti.

"İŞÇİLİK MALİYETLERİ ZORLUYOR"

Bulduklu Mahallesi'nde 10 dönüm alanda pırasa üretimi yapan Canan Can, bu yıl ilk kez pırasa ektiğini belirterek, şunları söyledi:"10 dönüm alanda ekim yaptık. Dönümde 5-6 ton rekolte var. Geçen yıl pırasa sezonu 30 TL'den kapatmıştı. Bu yıl ise 20-22 TL'den alıcı buluyor.

Rekolte güzel ancak fiyatlar düşünce işçilik maliyetleri bizi zorluyor. Toplamda yaklaşık 60 ton hasat yapacağız"

"KOKUSU BİR HAFTA ÇIKMIYOR"

Tarlada çalışan işçilerden Musa Tilki ise pırasa hasadının zahmetli olduğuna dikkat çekerek, "Pırasa hasadı zor. Kokusu bir hafta üzerimizden çıkmıyor. Hasadı zor ama bu yıl işçilik ücretleri düşük. Çalışmak zor değil ama hayat şartları zor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
