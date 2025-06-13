"İran ve İsrail savaşı borsayı etkiler mi?" sorusu özellikle yatırım yapan bireylerin ve kurumların radarında yer alıyor. Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde finansal piyasalarda oluşan tepkiler, altın, petrol ve döviz piyasalarını da etkisi altına alıyor. Peki, İran ve İsrail savaşı borsayı etkiler mi, nasıl etkiler?

İRAN VE İSRAİL SAVAŞI BORSAYI ETKİLER Mİ?

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırması sonrası petrol fiyatları %10'un üzerinde yükseldi. Bu durum, enerji maliyetlerinin artacağı beklentisiyle enerji dışı sektörlerde baskı oluşturdu. Enerji şirketlerinin hisseleri değer kazanırken, taşımacılık ve sanayi gibi sektörler olumsuz etkilendi. Jeopolitik krizlerde borsa yatırımcılarının en çok yaptığı hamlelerden biri altın gibi güvenli varlıklara yönelmektir. Nitekim, ons altın 3.400 doların üzerine çıkarak son dönemlerin en yüksek seviyelerine ulaştı.

ALTIN TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYELERİNDE

ABD'nin Orta Doğu'daki elçilik personellerini tasfiye etmesinin ardından diken üzerinde bekleyen piyasalar, saldırı haberiyle birlikte büyük bir çalkantı yaşadı. Ons altın saldırı sonrası 3 bin 430 doları aştı. Gram altın, ons altında görülen yukarı yönlü seyrin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. Ons altın sabah seansında 07.57'de 3 bin 427 dolarda bulunuyor. Gram altın 4 bin 336 lirayı geçerek tarihin en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da fiziki gram satış fiyatı 4.440 TL'yi aşarken, çeyrek altın da 7.150 TL'ye yaklaştı.

PETROL FIRLADI

Petrol fiyatları, İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından yükselişe geçti. Brent petrol Türkiye saatiyle sabah seansında aynı saat diliminde 78,45 seviyesine yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 77,59 dolara yükseldi.