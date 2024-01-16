İNCİ TANELERİ'NE GERİ SAYIM BAŞLADI.

Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri'nin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümü ile Kanal D'de ekrana gelecek.

Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği "Azem Yücedağ"ın hayata tutunma hikayesini konu alan İnci Taneleri, ilk bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Çekimlerinin tüm hızıyla devam ettiği ve ekrana gelmek için gün sayan dizinin birinci bölümünden görüntülerin de yer aldığı fragman yayınlandı. Çarpıcı diyalogların yer aldığı fragman, yayınlanır yayınlanmaz diziye ve hikayeye dair merak ise iyice arttı.

İNCİ TANELERİ'NDEN GÖRKEMLİ AFİŞ...

BKM imzalı dizinin afişi de görücüye çıktı. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem Yücedağ'ın kaldığı oteldeyapılan afiş çekiminde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer aldı.

İnci Taneleri kadrosunda bulunan genç oyuncu Kubilay Aka'da ilk kez afiş ile izleyici karşısına çıktı. Kanal D ve BKM sosyal medya hesaplarından izleyicinin beğenisine sunulan afiş, yayınlanır yayınlanmaz kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Binlerce yorum ve beğeni alan afiş bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Senaryosu, oyunculuk performansları ve atmosferiyle çok konuşulmaya devam edecek olan İnci Taneleri yayınlanan diğer tanıtımları ile de konuşulmaya devam ediyor.

Yayınlanan ilk tanıtımda Yılmaz Erdoğan ilk kez 'Azem Yücedağ' olarak izleyici karşısına çıktı. İlk tanıtımın yankıları devam ederken, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" ifadesinin yer aldığı ikinci tanıtım ise ortalığı kasıp kavurarak gündeme bomba gibi düştü.

BKM imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor.