İmambayıldı nasıl yapılır, püf noktası ne? Masterchef İmambayıldı tarifi! İmambayıldı için gerekli malzemeler! İmambayıldı hangi yöreye ait?

Masterchef 2 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan İmambayıldı yapmasını istendi. Peki Masterchef İmambayıldı nasıl yapılır? İmambayıldı için gerekli malzemeler nelerdir? İmambayıldı tarifi! İmambayıldı nasıl yapılır? İmambayıldı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu İmambayıldı tarifi oldu. Peki en güzel İmambayıldı tarifi nasıldır? İmambayıldı nasıl yapılır? İmambayıldı için gerekli malzemeler nelerdir? İmambayıldı tarifi! İmambayıldı nedir, ne demek? Masterchef İmambayıldı nasıl yapılır? İmambayıldı hangi bölgenin, hangi yörenin yemeğidir? İmambayıldı hangi ülkeye ve yöreye aittir? İmambayıldı hangi bölge? İşte detaylar...

İMAMBAYILDI NEDİR? İMAMBAYILDI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

İmambayıldı, ana malzemesi patlıcan olan, soğan ve sarımsak kullanılarak hazırlanan zeytinyağlı bir yemek türüdür.

İmambayıldının adının tarihçesi hakkında türlü rivayetler vardır. Bir rivayete göre, eski bir dönemde bir imam, karısı tarafından yapılan bu yemeği ilk kez yediğinde lezzetinden veya yemeğe katılan malzemenin maliyetinden dolayı bayılmıştır.

Bir başka rivayete göre, gene eski bir zamanda bir imam zengin bir zeytinyağı tüccarının kızı ile evlenmiştir. Eşinin çeyizinde bol miktarda kaliteli zeytinyağı bulunmaktadır. Kadın ilk günlerde kocasına bu zeytinyağı ile hazırlanmış, içine domates ve soğan eklenmiş patlıcan yemeği hazırlar. Onüçüncü günde yemek masasında patlıcan bulunmamaktadır. Buna şaşıran imam artık zeytinyağının kalmadığını öğrenince üzüntüsünden bayılır. Basılı ilk yemek kitabı Melceü't-Tabbâhîn'de imambayıldı tarifi vardır.

İMAMBAYILDIİÇİN MALZEMELER NELERDİR?

4 adet orta boy patlıcan

2 büyük domates (rendelenmiş veya doğranmış)

2 büyük soğan (ince doğranmış)

4 diş sarımsak (dövülmüş)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ (örneğin zeytinyağı)

Tuz ve karabiber (damak tadınıza göre ayarlayın)

Yarım demet maydanoz (süslemek için)

İMAMBAYILDINASIL YAPILIR?

Patlıcanların saplarını kesin ve uzunlamasına ikiye bölün.

Patlıcanların iç kısmını çıkarın, ancak alt ve üst kısımlarını bırakın, böylece bir tekne şekli elde edersiniz. Patlıcan içlerini küçük küpler halinde doğrayın.

Patlıcanları tuzlu suya koyun ve acısının çıkması için 15-20 dakika bekletin.

Bu sırada, soğanları ince ince doğrayın ve sıvı yağda şeffaflaşana kadar kavurun.

Dövülmüş sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Doğranmış patlıcan içlerini ekleyin ve yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş veya doğranmış domatesleri ekleyin ve domatesler suyunu salıp pişinceye kadar karışımı pişirin.

Domates salçasını ekleyin ve karışımı birkaç dakika daha pişirin. İsteğe bağlı olarak biber salçasını da ekleyebilirsiniz.

Şekeri ekleyin ve tuz ile karabiberle tatlandırın. Karışımın sos kıvamına gelmesine dikkat edin.

Patlıcan teknelerinin içine hazırladığınız dolma harcını doldurun.

Fırın kabına patlıcanları dizin ve üzerlerine az miktarda sıvı yağ gezdirin.

Patlıcanların üzerini folyo ile örtün ve önceden ısıtılmış 180 derece Celsius (356 Fahrenheit) fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Folyoyu çıkarın ve patlıcanların üstü kızarana kadar fırında yaklaşık 10 dakika daha pişirin.

Pişen İmambayıldı'yı fırından çıkarın ve üzerine doğranmış maydanozla süsleyerek sıcak servis yapın.

Artık nefis İmambayıldı yemeğiniz hazır! Yanında pilav veya ekmekle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!