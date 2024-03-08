İlkay Çiçek kimdir? CHP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Menderes Belediye Başkan adayı ise İlkay Çiçek oldu. İlkay Çiçek kimdir? İlkay Çiçek nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

İLKAY ÇİÇEK KİMDİR?

İlkay Çiçek, siyasi kariyerine CHP Gençlik Kolları'nda başlamış ve 22 yıldır aktif olarak bu alanda çalışmaktadır. Ayrıca, Cüneytbey Mahalle Muhtarlığı görevini de 5 yıldır sürdürmektedir. Son olarak, Menderes ilçesinde aday olarak gösterilmiştir.