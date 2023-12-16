Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilaç fiyatlamasında kullanılan euro kuru güncellendi. Bu kapsamda İlaç fiyatlarına zam mı geldi? Sorusu araştırılıyor. Peki, İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı?

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlaç fiyatlarına zam mı geldi? Sorusu gündemde yer alan haberler nedeniyle merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı?

İLAÇ FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilaç fiyatlamasında kullanılan euro kuru güncellendi. Daha önce 14 lira olan güncel euro değeri, kararla birlikte 17,54 liraya yükseltildi. Yüzde 25'lik artış oranı 25 Aralık'tan itibaren geçerli olacak. İlaç fiyatlamasında şu an 14 lira olan euro kuru, yüzde 25 artırılarak 17,55 lira seviyesine yükseltildi. Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.