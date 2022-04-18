İbrahim Ömer Gönül kimdir? İbrahim Ömer Gönül hayatı ve biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, başkan vekilliğine Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sünbül getirildi. İbrahim Ömer Gönül, 2014'ten bu yana SPK Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Peki, İbrahim Ömer Gönül kimdir?

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün oğlu olan İbrahim Ömer Gönül, 1973 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.'de başlamış olup Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı.

2004'TE SPK'DA GÖREVE BAŞLADI

2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda göreve başlayarak Kurumsal Yatırımcılar Dairesi'nde görev yaptı. Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi. Gönül, iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.