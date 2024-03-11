İbrahim Biçer kimdir? Memleket Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı İbrahim Biçer kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan adayı ise İbrahim Biçer. İbrahim Biçer kimdir? İbrahim Biçer nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

İBRAHİM BİÇER KİMDİR?

İş insanı olduğu bilinen İbrahim Biçer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan adayıdır.