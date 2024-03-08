Hüseyin Avni Borluk kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Adalar Belediye Başkan adayı Hüseyin Avni Borluk kaç yaşında, nereli?

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İstanbul- Adalar Belediye Başkan adayı ise Hüseyin Avni Borluk oldu. Vatandaşlar, Hüseyin Avni Borluk'un kim olduğunu merak ediyor. Peki, Hüseyin Avni Borluk kimdir? Zafer Partisi Adalar Belediye Başkan adayı Hüseyin Avni Borluk kimdir? Zafer Partisi Adalar Belediye Başkan adayı Hüseyin Avni Borluk kaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN AVNİ BORLUK KİMDİR?

Hüseyin Avni Borluk, Zafer Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.