Magazin gündeminde yer alan haberler sonrasında Hülya Avşar'ın kızının kim olduğu araştırılmaya başlandı. Hülya Avşar'ın kızı merak konusu oldu. Peki, Hülya Avşar'ın kızı kim? Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu kimdir? Hülya Avşar'ın kızı kaç yaşında? İşte detaylar...

Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı ile görüntülendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberinin ardından Hülya Avşar'ın kızı kim? sorusu araştırılmaya başlandı. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı merak konusu oldu. Peki, Hülya Avşar'ın kızı kim? Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu kimdir? Hülya Avşar'ın kızı kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

HÜLYA AVŞAR'IN KIZI KİM?

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu 15 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Zehra Çilingiroğlu, Londra Westminster Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun olmuştur.

HÜLYA AVŞAR'IN KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Zehra Çilingiroğlu Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları olarak 15 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Zehra Çilingiroğlu Mehmet Dinçerler ile görüntülenmesinin ardından ikilinin adı aşk iddialarına karışmıştır.