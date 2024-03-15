Hilmi Ortatepeli kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Tavas Belediye Başkan adayı Hilmi Ortatepeli kaç yaşında, nereli?
Hilmi Ortatepeli kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Tavas Belediye Başkan adayı Hilmi Ortatepeli kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Tavas Belediye Başkan adayı olan Hilmi Ortatepeli hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Hilmi Ortatepeli'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hilmi Ortatepeli kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Tavas Belediye Başkan adayı Hilmi Ortatepeli kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HİLMİ ORTATEPELİ KİMDİR?
Hilmi Ortatepeli, Yeniden Refah Partisi Denizli- Tavas Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Tavas Belediye Başkan adayı Hilmi Ortatepeli emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.