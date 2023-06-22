Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcısı ve yardımcıları kim? Kabine değişikliği sonrası bakan yardımcıları belirlendi

Seçim sonrası yenilenen Kabine'de bakan yardımcıları da değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcısı ve yardımcıları kim? sorusu merak edilen konular arasında ye alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atandı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yardımcıları da belirlendi. Hazine Maliye Bakanlığı son dakika atamaları! Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kim atandı?

Hazine Ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcısı ve yardımcıları kim, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Seçim sonrasında yapılan kabine değişikliğiyle birlikte bakan yardımcılarında da değişiklikler gerçekleşti. Bu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmiyet kazandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalara göre, eski AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ayrıca, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya da Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI VE YARDIMCILARI KİM?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, bakanların yardımcıları da belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı olarak tekrar kabineye dönen Mehmet Şimşek'in ekonomi alanındaki deneyimlerini dikkate alarak talepleri doğrultusunda yardımcılarını seçti. Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları olarak atanmışlardır.

Bu şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atanmıştır. Bu atamalarla birlikte, kabinedeki bakan yardımcılarındaki değişiklikler tamamlanmış oldu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yardımcısı olarak atanan Abdullah Erdem Cantimur, daha önce de siyasi görevlerde bulunmuştur. 2002-2007 yılları arasında milletvekilliği yapmış ve 2012-2015 yılları arasında Maliye Bakan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

İsmail İlhan Hatipoğlu ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda uzun bir süre çeşitli görevlerde bulunmuştur. Gelirler kontrolörlüğü, gelir idaresi başkan yardımcılığı ve iç denetim koordinasyon kurulu başkanlığı gibi görevleri üstlenmiştir. Hatipoğlu'nun çalışma dönemi 1989-2019 arasındadır.

Osman Çelik, 2016-2018 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı yapmış bir isimdir. Ayrıca, 2015-2016 tarihlerinde Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

Zekeriya Kaya ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nda daire başkanlığı görevi yapmıştır. 2017 Mayıs'ından itibaren ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetleme kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Bu şekilde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya, kendi alanlarında tecrübeli isimlerdir ve yeni görevlerine atanmışlardır.