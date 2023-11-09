Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri duyurmakta. Hatay ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar Hatay'da deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramakta. Vatandaşalar anlık deprem haberler verilerini takip etmekte. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde yaşanan son 500 depremi halka sunuyor. Bugün nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Hatay'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Bugün nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Hatay'da deprem nerede oldu? Hatay'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Deprem mi oldu? Hatay'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen sarsıntının ardından çok sayıda kişi sokak ve meydanlara çıktı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

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