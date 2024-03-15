Hasan Maraz kimdir? Memleket Partisi Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı Hasan Maraz kaç yaşında, nereli?
Memleket Partisi Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı Hasan Maraz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Hasan Maraz kimdir? Memleket Partisi Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı Hasan Maraz kaç yaşında, nereli?
Hasan Maraz kimdir? Memleket Partisi Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı Hasan Maraz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı Hasan Maraz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hasan Maraz kimdir? Memleket Partisi Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı Hasan Maraz nereli? Detaylar haberimizdedir…
HASAN MARAZ KİMDİR?
Hasan Maraz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Samsun Atakum Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.