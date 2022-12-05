Meghan Markle ve Prens Harry'nin hayatını konu alacak belgesel Netflix'te yayınlanacak. Harry ve Meghan belgeselinin ilk tanıtımı Netflix'in resmi İnstagram hesabından yayınlandı. Peki, Harry ve Meghan belgeseli ne zaman yayınlanacak? Netflix Harry Meghan belgeseli ne zaman? Prens Harry ve Meghan Markle belgeseli yayın tarihi ne? İşte detaylar...

Ocak 2020'de Kraliyet görevlerinden çekilerek, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için Güney California'ya taşınan Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın hayatını anlatacak belgesel Netflix'te yayınlanacak. Harry ve Meghan belgeselinin ilk tanıtımı Netflix'in resmi İnstagram hesabından yayınlandı. Belgeselin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Harry ve Meghan belgeseli ne zaman yayınlanacak? Netflix Harry Meghan belgeseli ne zaman? Prens Harry ve Meghan Markle belgeseli yayın tarihi ne? Detaylar haberimizde...

HARRY VE MEGHAN BELGESELİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın hayatının anlatacağı belgesel Netflix'te yayınlanacak. Netflix resmi İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile belgeselden ilk tanıtım filmini yayınladı. Toplamda 2 kısımdan oluşacak belgeselin ilk kısmı 8 Aralık'ta gösterime girecek. İkinci kısmı ise 15 Aralık tarihinde Netflix'te yayınlanacaktır.