Harbi Sözler: Harbi derin sözler, harbi Mevlana sözleri nelerdir? Harbi delikanlı sözleri! En harbi sözler!

Harbi sözlerle, atarlı ve giderli sözlerle motivasyonunuzun yüksek olduğu duygularınızı ifade edebilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz en güzel harbi sözler. Harbi sözleri harbi derin sözler, harbi Mevlana sözleri, harbi delikanlı sözleri şeklinde farklı başlıklar altında inceleyebiliriz. Peki, en güzel harbi sözler nelerdir? En iyi harbi mesajları nedir? En etkili harbi sözleri nelerdir?

HARBİ SÖZLER

- Sizin reklam yaptıklarınızla biz film çektik!

- Zor ise sev ama sevmiyorsa zorlama.

- Sen benim canımı sıkarsın ben senin kafana sıkarım.

- Senin için ölüp ölüp dirildiğim zamanlar oldu, eyvallah; ama şimdi benim için gülüp geçme zamanı

- Kadınlarla asla savaşmayın, savaşı kazansanız bile onu kaybedersiniz.

- Terk edeni terk etmek büyük zevktir ama seveni terk etmek en büyük kahpeliktir!

- Bana gider yaptığına göre, reenkarnasyon inanıyorsun galiba bilader?

- İp cambazı mısın? Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide geziyorsun!

- Patlıyorsun bomba sanıyorlar!

- Sizin abiler kurabiye, Biz de kurabiye canavarıyız.

- Azrail bile ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin güzelim.

- İyi geceler dilemem ben, iyi gelecek insanlar ile zaten gece olmaz karanlıklar

- Ben 'helal olsun' u yediğiniz lokmalarınıza değil, yaptığınız kahpeliklere dedim!

- Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.

- Öyle masum durduğuma kanma sakın şafak karanlık olsa da "firarım" yakın.

- Herkesle konuşmaya gerek yok. Bazılarına susmak lazım…

- Benim umutlarım hep şişenin dibinde, hep boğulmuş bulundu genin sonunda

- Paketimdeki son sigarayla silahımdaki son kursunu senin için ayırdım.

- Biz dostlarımıza sırtımızı bile dönmezken siz elalem için fırıldak oldunuz

- Hayat kahpe, düzen bozuk olabilir ama sen kendini bozup kahpeleşme

- Ben Ahmet Kaya değilim! Kafama değil kafana sıkar giderim!

- Bu şehrin en holigan taraftarı bendim, ama senin yüreğindeki deplasmanda sesimizi bile çıkartamadık

HARBİ MEVLANA SÖZLERİ

- Aşk; sandığın kadar değil, yandığın kadardır.

- Sen sadece sen değilsin; bensin, benimsin, bendesin.

- İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme, duydukları senin sesin, fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir.

- Varlığın bana yetmiyorken, yokluğunla avunmak zorundayım. Ya al götür kalanımı, ya da gel, tamamla eksik kalan yanımı.

- Canım bedenimde oldukça, kulum, köleyim, seçilmiş Muhammed'in (s.a.v.) yolunun toprağıyım. Birisi sözlerimden bundan başka söz naklederse, o kişiden de bezmişim ben, o sözden de.

- Yol kesenler olmadıkça, lanetlenmiş şeytan bulunmadıkça, sabırlılar, gerçek erler, yoksulları doyuranlar nasıl belirir, anlaşılır?

- Sen benim; bugünüme şükür ve yarınıma dua edişim, azla yetinişim, çoğa göz dikmeyişimsin.

- Hangi tohum yere ekildi de bitmedi, ne diye insan tohumunda böyle bir şüpheye düşüyorsun? Testi taştan korkar ama o taş çeşme oldu mu, testiler her an ona gelmeye can atar.

- Ayağına batan dikenler, aradığın gülün habercisidir.

- Ayıplarım seni ey gönül; hal bilmeze hal sorarsın, bülbül dururken kargadan gül sorarsın.

- Yüreğimiz kıymet bilene emanet.

- Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine, işte o zaman kusursuz olursun.

- Minareden düşenin parçası bulunur, bulunur da; gönülden düşenin parçası bulunmaz.

HARBİ DERİN SÖZLER

- Mahallemizde havaalanı yok ama pilot çok!

- Bana vermiş olduğun acıyı senden borç aldım. Hesabıma yaz, bir gün mutlaka ödeyeceğim unutma!

- Kafanda bitirdikten sonra iki çift tatlı söz, iki damla gözyaşı için asla yumuşama!

- Beni bilirsin kararlıysam dünya dursa dönmem! Çok geciktin her şey için artık vursan da ölmem!

- Mutluyken görmezden geldiğin şeyler, mutsuzken canını yakar.

- Ağızdan çıkan söz, silahtan çıkan kurşun gibidir! İkisi de öldürür; biri bedeni, diğeri ruhu!

- Defter aynı olduğu sürece, yeni bir sayfa açmanın ne anlamı var?

- Kardeş benim adamlığım senin terazine ağır gelir.

- Bir erkeğin namusu sözleridir. Onlarda yalansa o erkek namussuzun önde gidenidir.

- Olur olmaz kişilere içini dökersen, döktüklerini toplamak yine sana düşer.

- İnsanlar ne kadar zeki olursa olsun, sevdiği kişinin bir sözüne kanacak kadar aptaldır aslında.

- Ben senle toprağa giderim diyenleri çok gördüm. Ben öyle diyenleri toprağa hep yalnız gömdüm.

- Öyle bir toplum oldu ki birbirimizi yargılamaktan, sevmeye zaman bulamıyoruz.

- Karanlık beni hapsediyor. Hepsi gerçeği görmem için. Ama gerçek olan tek şey ölüm… Ve o beni çağırıyor.

- Laf dalaşına girme kapak olursun, uğraşma etiket olursun, adam ol belki yanımda yer bulursun!

EN HARBİ SÖZLER

- İnsan hayat iki anlam yükler. Biri ağlarken, diğeri gülerken. Ve tek bir kere kıymet bilir. O da elindekini kaybederken.

- Kimseye yüzüm gülmez tabi, en son tebessüm ettiğimiz de viran etmediği gönül tahtımızı

- Herkes her şeyin farkında olabilir, önemli olan yaptığın yanlışın farkına varmada

- Bizim yaktığımız gemilerde kaptandınız siz eyvallah, ama yanlış dümenleri çevirdiniz

- Seni görmek bize an sıcak yazın ortasında gelen serinlik

- Önemli olan seni tamamlayacak ruhu bulmandır. Her peygamberin öğüdü aynıdır. "Sana ayna olacak insanı bul"

- TBMM gibisin bakanın çok.

- Olurda canını sıkarlar, üzerler seni ve rahatlamak istersin bir yerlere gidip, o zaman aklına son sözüm gelsin 'gidecek tek yerin vardı, onu da yıktın da gittin'

- Benim de ağır gelecek cümlelerim var da, söyleyecek acımasız bir kalbim yok

- Ben hayatın kendisi ile savaştayım. Şahıslara pek takılmıyorum..

- Belki tıpta yeri yok ama, şerefsizliği erken fark etmek de hayat kurtarır.

- Sana özel bir durum değil ki bu; ben değer bilmeyen herkese döndüm sırtımı. İyi olun, mutlu olun, yeter ki benden uzak olun...!

HARBİ DELİKANLI SÖZLERİ

- Başka birini seviyorsan söyle, Sonra mevzu olmasın!

- Delikanlılık ne racon kesmek ne adam öldürmek, ne de haraç yemektir. Delikanlılık akşam olunca evine ekmek götürmektir.

- Eli kanlı olmak marifet değil, marifet delikanlı olmakta.

- Kurnaz ol ama bana uygulama. Senin bildiklerin kadar benim sildiklerim var.

- Adam olmak cinsiyet meselesi değil, Şahsiyet meselesidir.

- Delikanlı adamın dostu az, Seyircisi ve düşmanı çok olur.

- Dostlarınızı yakın tutun, Düşmanlarınızı daha da yakın!

- Tilki gibi dostun olacağına, Aslan gibi düşmanın olsun.

- Delikanlı adam rahat uyumaz. Sevdikleriniz rahat uyutur.

- Suskunluk soylu bir meydan okumadır, Ama soysuz insanlara işlemez!

