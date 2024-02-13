Halis mi ne demek? Halis mi anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Halis mi kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Halis mi anlamı ne? Halis mi ne demek?

HALİS Mİ NE DEMEK?

Halis mi : Sözlüklerde "Saf, arı, duru, katışıksız, hilesiz, katıksız, temiz, samimi, eksiksiz, tam, öz" anlamlarına yer verilen Arapça kökenli "halis" sözcüğünün dilimizde "gerçek" ya da "halüsinasyon" manası bulunmuyor. Sosyal medyada ortaya çıkan bu kullanımların son dönemde bilhassa Z kuşağı arasında yaygınlaştığını görülüyor.