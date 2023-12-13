Türkiye, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu ve tekmeli saldırısı ile birlikte hastanede kalan Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi?

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Sorusu, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu ve tekmeli saldırısının ardından birçok sporsever tarafından merak konusu oldu ve arama motorlarında araştırıldı. Peki, Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi?

HALİL UMUT MELER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Pazartesi akşamı oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrasında yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Umut Meler tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk kez görüntülendi.

Hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler, kendisini ziyarete gelen başkent ekibinin yöneticilerini kabul etmedi. Kulüpten alınan bilgiye göre, MKE Ankaragücü'nün başkan vekili Zeynep Karamancı ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, hakem Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti. Halil Umut Meler, heyetle görüşmek istemedi.