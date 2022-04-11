Hakim CANLI izle! ATV Hakim 2. bölüm canlı izle! Hakim yeni bölüm ATV canlı izle linki!
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ATV'nin sevilen dizisi Hakim bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 2. bölümünü izlemek isteyen izleyiciler Hakim canlı izle linki araştırıyor. ATV Hakim 2. bölüm izle ile dizinin yayınlandığı kanal olan atv canlı izle linki dizinin yayına girmesinin ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Hakim canlı izle ve atv canlı yayın izle linki ile ATV Hakim 2. bölüm canlı izle! Hakim yeni bölüm canlı izle linki haberimizde...
Hakim canlı izle linki araştırılıyor. ATV'nin sevilen dizisi Hakim bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 2. bölümünü izlemek isteyen izleyiciler Hakim canlı izle linki araştırıyor. ATV Hakim 2. bölüm izle ile dizinin yayınlandığı kanal olan atv canlı izle linki dizinin yayına girmesinin ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Hakim canlı izle ve atv canlı yayın izle linki ile ATV Hakim 2. bölüm canlı izle! Hakim yeni bölüm canlı izle linki haberimizde...
Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.
Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışırken, Ozan ise kendi başına hareket eder. Babasından gizli, öldürdüğü gencin mezarına gider. Mezarda karşılaştığı kişi Ozan'ın hayatını değiştirecektir...
Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Kendi yöntemleriyle olayı soruşturan Azem, şok edici bir gerçeği fark eder… Bu gerçek herkes için sonun başlangıcı olacaktır...
Hakim canlı izlemek için HAKİM CANLI İZLE 'ye tıklayınız.
Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…
Hakim dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV ekranlarına geliyor.
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
- Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
- Ebru Özkan - Yasemin Kaner
- Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
- Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
- Eslem Akar - Deniz Demirkıran
- Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
- Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
- Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
- Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
- Gülsen Tuncer - Semra
- Gökçen Gökçebağ -
- Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
- Naz Çağla Irmak - Ceren
- Hakan Yufkacıgil - Celayir