Sabancı ailesinden Hakan Sabancı'nın hayatı Hande Erçel ile sevgili olduktan sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından daha fazla araştırılmaya başlandı. Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın oğulları 32 yaşındaki Hakan Sabancı Beşiktaşlılığı ile tanınıyor. Peki, Hakan Sabancı kimdir, kaç yaşında, evli mi, sevgilisi kim? Hakan Sabancı ne iş yapıyor, Ali Sabancı'nın neyi oluyor? İşte detaylar…

4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Sabancı ; Sabancı ve Densa Holding yönetim kurulu üyesidir. Densa Denizcilik Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın 3 oğlundan biri olan Hakan Sabancı, Sabancı ailesinin dördüncü kuşak temsilcisidir. Kardeşleri Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı'dır. Fakat Hakan Sabancı araştırılıyor. Hakan Sabancı kimdir, kaç yaşında, evli mi, sevgilisi kim? Hakan Sabancı ne iş yapıyor, Ali Sabancı'nın neyi oluyor? Soruları gündeme geliyor. İşte detaylar…

HAKAN SABANCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ, SEVGİLİSİ KİM?

1991 yılında doğan Hakan Sabancı, Sabancı ailesinin bir üyesi olarak dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmiş ve Pennsylvania Üniversitesi'nde İşletme ve Ekonomi alanında lisans derecesi elde etmiştir. Ardından Columbia Üniversitesi'nde Finans ve Uluslararası İşletme alanlarında yüksek lisans yapmıştır.

Kariyerine Sabancı Holding bünyesinde başlayan Hakan Sabancı, çeşitli görevlerde bulunmuş ve farklı sektörlerde deneyim kazanmıştır. 2001 yılında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmış, ardından 2004 yılında holdingin icra kurulu başkanı olmuştur. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenmektedir.

HAKAN SABANCI NE İŞ YAPIYOR?

Hakan Sabancı, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da etkin bir iş insanıdır. Sabancı Holding'in küreselleşme stratejilerini desteklemek ve uluslararası işbirliklerini yönetmek amacıyla çeşitli uluslararası kuruluşlarda görev yapmıştır. Türkiye-ABD İş Konseyi üyeliği ve TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) yönetim kurulu üyeliği gibi önemli pozisyonlarda yer almıştır. Hakan Sabancı, sadece iş dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda eğitim, kültür, sanat ve çevre gibi alanlarda destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınmaktadır. Genç girişimcilere ve sivil toplum kuruluşlarına da destek sağlamaktadır.

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Hakan Sabancı, iş dünyasındaki liderliği ve sosyal sorumluluk projelerine katkısıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada saygın bir figür olarak tanınmaktadır.