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Bakan Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga'yı Merkez Bankası'nda ağırladı

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Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme Dünya Bankası Grubu Başkanı düzeyinde Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret olması açısından büyük önem arz ediyor.

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüştü. Şimşek ve Banga arasındaki görüşme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Banga'nın ziyareti, uzun süre sonra Dünya Bankası Grubu Başkanı düzeyinde Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüştü

EKONOMİ PROGRAMINA DESTEK

Görüşmede, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alındı. Banga, Türkiye'nin ekonomi programına desteğini yineledi. Ayrıca, Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2024-2028 mali yıllarını kapsayan mali ve teknik işbirliğinin temelini oluşturan "Ülke İşbirliği Çerçevesi" görüşüldü. Bu kapsamda, afetlere dirençlilik, enerji, yeşil dönüşüm, iklim değişikliği ile mücadele, ihracatın desteklenmesi, reel sektör, altyapı, lojistik, sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve kapsayıcılık gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirlikleri üzerinde duruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüştü

KAYNAK TUTARI 35 MİLYON DOLARA ÇIKARILMIŞTI

Dünya Bankası, Türkiye'nin Eylül 2023'te açıkladığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) hemen ardından, programa desteğini ifade etmek için 17 milyar dolar olan Türkiye'ye yönelik kaynak tutarını, 18 milyar dolar artırarak 35 milyar dolara çıkarmıştı. Söz konusu kaynak OVP ve 12. Kalkınma Planı'nda ortaya konulan öncelikler kapsamında geliştirilecek projelerin finansmanında kullanılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (4)

Ali Yildiz:

Ecevit Imf den borç istediğinde imf memuru başbakanımız Eceviti elleri cebinde karşılıyordu. Özellikle halka mesaj veriyordu. Dünya bankası memuru olan bu adamda da yaklaşık o hareketi gördüm. Misafir olarak gelmiş Merkez Bankamıza sanırsın denetime gelmiş önden hızlıca yürüyor. Keşke öz kaynaklarımızı israf etmesek keşke tasarruf yapsak da bu adamlara muhtaç olmasak.

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Özcan Özcan:

BİR ALİ YERLİKAYA 2 MEHMET ŞİMŞEK SİZLERE GÜVENİM TAM.SAYIN M. ŞİMŞEK BAKANIM SEN ESKİYE DÖNERSEN BİZ DELİYE DÖNERİZ.KURTARIRSAN BİZİ SEN KURTARIRSIN.

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Erkan Arslan:

iki Tipssiz Nasilda Bir Birlerine Yakismis asdfgsdfg

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Sir Rebelion:

adam mesajı çakmış, yazık

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