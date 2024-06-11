Denizli'de ormanlara giriş yasaklandı mı? Ormana giriş yasakları başladı mı? Hangi illerde ormana giriş yasaklandı?

Denizli'de ormanlara giriş yasaklandı mı? Türkiye genelinde meteorolojik şartlar dolayısıyla yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara giriş yasaklandı. Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının Kararı gereği, hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği bazı kentlerde tedbir alındı.

DENİZLİ'DE ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI MI?

Marmara Bölgesinde Denizli'de 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklandı.

HANGİ İLLERDE ORMANA GİRİŞ YASAKLANDI?

Türkiye genelinde 11 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:

Marmara Bölgesi

- İstanbul : 10 Haziran - 15 Ekim

- Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim

- Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül

- Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim

- Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

- Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

- Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım

- Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

- Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim