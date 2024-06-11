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Borsa İstanbul bayramda açık mı? Borsa İstanbul bayramda işlem görüyor mu?

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Borsa İstanbul'da bayram süresince işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Yatırımcılar ve finans dünyası, Borsa İstanbul'un bayram tatilinde açık olup olmadığını merak ediyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemlerin takas tarihleri değişiyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'daki işlemlerin takas tarihleri değişecek. Kurban Bayramı tatili öncesinde nakde geçmek isteyen borsa yatırımcılarının işlemlerini yarın yapmaları gerekiyor. Peki, Borsa İstanbul bayramda açık mı? Borsa İstanbul bayramda işlem görüyor mu?

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA AÇIK MI?

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için yarın gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak.

Borsa İstanbul bayramda açık mı? Borsa İstanbul bayramda işlem görüyor mu?

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA İŞLEM GÖRÜYOR MU?

Perşembe günü işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 7 gün sonraya, 20 Haziran Perşembe gününe kalacak. Bu hafta cuma günü işlem yapan yatırımcılar da söz konusu işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü bekleyecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kurban Bayramı Borsa İstanbul İstanbul Ekonomi Gündem Finans Ekonomi Haberler

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