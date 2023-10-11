Safranbolu Belediye Başkanı olmak için çalışmalar yapan sanatçı Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı. Bir Efsane ile müzik dünyasına giren Hakan Peker'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Hakan Peker kimdir merak konusu oldu. Arama motorlarında Hakan Peker'in kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Hakan Peker kimdir, kaç yaşında? Hakan Peker şarkıları! Hakan Peker aslen nereli? Detaylar haberimizde...

HAKAN PEKER KİMDİR?

4 yaşındayken babası Hüseyin Peker trafik kazasında hayatını kaybetti. Sanat yaşamına Seyyal Taner ve Deniz Erkanat'ın dansçısı olarak başlayan Hakan Peker, 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birinci oldu. TRT'nin eğlence programlarında ve çeşitli yurt içi ve yurt dışı konser organizasyonlarında yer aldı. Nisan 1989 tarihinde ilk albümü piyasaya çıktı. Bir Efsane ismini taşıyan albümle aynı ismi taşıyan çıkış şarkısı hit oldu. 1990 yılında çıkardığı Camdan Cama adlı albümüyse sanatçıya istediği başarıyı ve ünü getirdi. ("Camdan Cama" şarkısı aynı yıl Sinan Özen tarafından da seslendirilmişti.) Albümlerinden elde ettiği başarıların ardından Peker Müzik adlı plak şirketini kuran sanatçı bir yanda Hey Corç, Amma Velakin gibi kariyerini sağlamlaştırdığı albümlerini çıkarırken diğer yanda Türkçe sözlü popüler müziğe yeni isimlerin kazandırılmasını sağladı. Burak Kut'un, Zafer Peker'in, Gökhan Semiz'in, Özlem Tekin'in, Ali Güven'in ve Erhan Güleryüz'in ilk albümleri Peker Müzik'ten çıktı. 1995 yılında çıkardığı Ateşini Yolla albümündeki klip şarkılarının yönetmenliklerini de üstlenen Peker, 1998 yılında Dünden Bugüne Hakan Peker adlı toplama albümünde hit şarkılarının yeni düzenlemelerine yer verdi.

"Bir Efsane" şarkısı bu albümle bir kez daha hit oldu. 2000 yılında İlla ki albümüyle Türkiye Müzik Ödülleri'nde "en çok satan albüm" ve "yılın en iyi erkek sanatçısı" ödüllerini kazanan isim oldu. 2001 yılında, sanatçının dinlemekten zevk aldığı Türk sanat müziği şarkılarından oluşan Canım İstedi adlı özel albüm izledi. 2003 yılında Aşk Bana Lazım adlı stüdyo albümünü, 2004 yılında Taş Gibi adlı, kariyerinin ilk teklisini piyasaya süren Peker, sırasıyla 2004 yılında Yak Beni, 2006 yılında Gece Gözlüm ve 2011 yılında Karamela adlı çalışmalarıyla müzik hayatını sürdürdü. Son olarak klibini Özge Ulusoy ile çektiği 'Mütemadiyen' isimli single çalışmasını sevenleriyle buluşturdu. 7 Nisan 2016 tarihinde çıkardığı Efsane Şarkılar albümü ile tekrar sevenleriyle buluştu. Ve ayrıca bu albümle birlikte albümün adını taşıyan Efsane Şarkılar adı altında bir de Harbiye Açık Hava konseri düzenlenmiştir. 24 Haziran 2017 tarihinde beğeniye sunduğu Bir Yuva Kuramadık adlı single ile müzik yolculuğuna devam etmektedir.