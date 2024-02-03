Hafta sonu eczaneler açık mı? Cumartesi günü eczaneler kaça kadar açık?

Hafta sonları eczanelerin çalışma saatleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 'Hafta sonu eczaneler açık mı, cumartesi günü eczaneler kaça kadar hizmet veriyor?' sorularını soruyorlar. Bu konuda net bilgilerin yer aldığı haberimizde, hafta sonu eczane çalışma saatlerine dair tüm detayları bulabilirsiniz. Hafta sonu eczaneler açık mı? Cumartesi günü eczaneler kaça kadar açık?

CUMARTESİ GÜNLERİ ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?

Eczaneler, resmi tatiller ve pazar günleri dışında hizmet vermeye devam ediyor. Eczaneler cumartesi günleri mesai 09.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet vermektedirler.