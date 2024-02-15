Hadise göğüs dekolteli paylaşımına ne yazdı? Takipçileri Hadise'ye ne dedi?

İddialı kıyafetleri ile göz dolduran Hadise, bu kez de ayna pozunu paylaştı. Paylaşımına "Ateşli dudaklarınla yak bir sigara" notunu düşen Hadise, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Hadise son paylaşımına ne yazdı? Hadise göğüs dekolteli fotoğrafına ne yazdı? İşte ayrıntılar…

HADİSE'NİN SON PAYLAŞIMI NEDEN GÜNDEMDE?

Ünlü şarkıcı Hadise, gerek sahne kostümleri, gerek özel hayatı gerekse sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündemini kurcalayan isimler arasında. Son olarak yaptığı evlilikle konuşulan Hadise, baskı gördüğü gerekçesiyle evliliğini 4 ay sonra sonlandırdı. Hemen ardından mesleğine tüm hızıyla devam eden Hadise, konserlerinde nefes kesiyor. İddialı dekolteleri ile dikkat çeken Hadise bu kez yine bir paylaşımla konuşuluyor. İnstagram hesabından ayna pozunu paylaşan sanatçının derin göğüs dekoltesi dikkat çekti.

HADİSE GÖĞÜS DEKOLTELİ FOTOĞRAFA NE YAZDI

Siyah kıyafeti ile göz dolduran Hadise bu paylaşımına da "Ne demiş Ziynet? Ateşli dudaklarınla yak bir sigara!" notunu düştü. Bu nota takipçilerden yorum da gecikmedi. Bazı kullanıcılar şarkıcıya "sen bizi yaktın" şeklinde yorumlar yaptı